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"Милан" договорился о переходе Яшари

"Милан" договорился о переходе Яшари Итальянский "Милан" подпишет контракт с полузащитником бельгийского "Брюгге" Ардоном Яшари.
Футбол
5 августа 2025 г. 18:36
Милан договорился о переходе Яшари

Итальянский "Милан" подпишет контракт с полузащитником бельгийского "Брюгге" Ардоном Яшари.

Как передает Report, об этом в своих социальных сетях сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

"Брюгге" получит за 23-летнего швейцарца 39 миллионов евро. Игрок уже получил разрешение на прохождение медицинского осмотра.

Яшари, действующий в опорной зоне, отыграл 52 матча в прошлом сезоне на клубном уровне. В этих встречах воспитанник швейцарского "Лугано" забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке "Milan" yaxın günlərdə yeni futbolçu ilə müqavilə bağlayacaq

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