Микроавтобус с болельщиками "Спартака" попал в аварию, есть погибший

Микроавтобус с болельщиками команды, возвращавшийся из Екатеринбурга, попал в ДТП, в результате которого один из фанатов погиб.

Микроавтобус с болельщиками команды "Спартак", возвращавшийся из Екатеринбурга, попал в ДТП, в результате которого один из фанатов погиб.

Как передает Report, об этом Twitter сообщило Объединение болельщиков "Фратрия".

"По возвращении домой с матча "Урал" - "Спартак" в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната. Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления!" - говорится в заявлении "Фратрии".