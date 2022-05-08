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Микроавтобус с болельщиками "Спартака" попал в аварию, есть погибший

Микроавтобус с болельщиками "Спартака" попал в аварию, есть погибший Микроавтобус с болельщиками команды, возвращавшийся из Екатеринбурга, попал в ДТП, в результате которого один из фанатов погиб.
Футбол
8 мая 2022 г. 13:55
Микроавтобус с болельщиками Спартака попал в аварию, есть погибший

Микроавтобус с болельщиками команды "Спартак", возвращавшийся из Екатеринбурга, попал в ДТП, в результате которого один из фанатов погиб.

Как передает Report, об этом Twitter сообщило Объединение болельщиков "Фратрия".

"По возвращении домой с матча "Урал" - "Спартак" в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната. Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления!" - говорится в заявлении "Фратрии".

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Версия на азербайджанском языке Azarkeşləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 1 nəfər ölüb

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