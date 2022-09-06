Михайловича уволили с поста главного тренера «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович уволен со своего поста.
Михайлович тренировал «Болонью» с 2019 года. Клуб не увольнял специалиста, когда он проходил химиотерапию и пересадку костного мозга. Однако после удачного лечения серба прогресс команды застопорился, а сам Михайлович сообщил, что ему поставили задачу обеспечить финиш «Болоньи» в топ-10 в прошлом сезоне, по итогам которого подопечные наставника заняли выполнили задачу.
Отметим, что сейчас «Болонья» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А. В активе команды 3 очка после 5 туров. Клуб не одержал ни одной победы в текущем розыгрыше итальянского национального первенства.