Международный турнир по мини-футболу: Франция разгромила ЮАР со счетом 11:0

Состоялся очередной матч в рамках международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, во втором матче группы B сборная Франции обыграла команду Южно-Африканской Республики (ЮАР).
Прошедшая в Бакинской теннисной академии встреча завершилась разгромом представителя Африки. Французы забили в ворота соперника 11 мячей.
В первом матче этой группы сборная Казахстана обыграла Украину с минимальным счетом - 1:0.
Отметим, что официальная церемония открытия турнира состоится в 20:00.