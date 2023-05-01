О нас

Международный турнир по мини-футболу: Франция разгромила ЮАР со счетом 11:0

Международный турнир по мини-футболу: Франция разгромила ЮАР со счетом 11:0 Состоялся очередной матч международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
1 мая 2023 г. 19:00
Международный турнир по мини-футболу: Франция разгромила ЮАР со счетом 11:0

Состоялся очередной матч в рамках международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, во втором матче группы B сборная Франции обыграла команду Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Прошедшая в Бакинской теннисной академии встреча завершилась разгромом представителя Африки. Французы забили в ворота соперника 11 мячей.

В первом матче этой группы сборная Казахстана обыграла Украину с минимальным счетом - 1:0.

Отметим, что официальная церемония открытия турнира состоится в 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Heydər Əliyev-100" Beynəlxalq Minifutbol Turniri: Fransa CAR-a 11 cavabsız qolla qalib gəlib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
1 мая 2023 г. 02:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 17:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 17:38
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi