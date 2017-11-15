Между не попавшими на ЧМ-2018 сборными может состояться турнир

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Между национальными сборными, которые не смогли попасть на Чемпионат мира 2018 года, может состоятся турнир.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, футбольная федерация США планирует пригласить на соревнование сборные Италии, Голландии, Ганы, Чили и других стран.

Проведение турнира предусмотрено до начала мундиаля в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Отметим, что на Чемпионат мира также не смогли попасть сборные Турции, Чехии, Ирландии, Украины, США, Парагвая, Кот-д’Ивуара.