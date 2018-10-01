Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Между АФФА и компанией Procter&Gamble подписано соглашение о партнерстве.

Как сообщает Report, на мероприятии, состоявшимся на Бакинском олимпийском стадионе, генсек АФФА Эльхан Мамедов заявил о вступлении нового члена в большую футбольную семью Азербайджана.

Он выразил уверенность в том, что компания, чья деятельность ощущается в повседневной жизни, будет столь же активной и в футболе, поблагодарив Procter&Gamble за сотрудничество.

Глава представительства P&G в Азербайджане Дегер Куртасланоглы поведал о проделанных работах и вкладе в спорт. Он напомнил о поддержке национальной команды Азербайджана на Летних олимпийских играх в Лондоне, а также генеральном спонсорстве во время I Европейских Игр "Баку-2015" и IV Исламских игр солидарности "Баку-2017". Затем состоялась церемония подписания договора.

По словам Д.Куртасланоглы, договор предусмотрен до 31 декабря 2019 года.

Учавствовавший на мероприятии главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов поделился воспоминаниями о своем участии в рекламе компании. Он отметил, что приход новых спонсоров станет импульсом для развития футбола: "Было бы отрадно наличие большого числа подобных компаний. Мы пользуемся продукцией компании”.

Футболисты сборной – Махир Мадатов и Руслан Гурбанов заявили, что посвятят очередные голы P&G.

Отвечая на вопросы, Э.Мамедов назвал серьезным явлением присутствие рядом с АФФА столь уважаемой компании. Он призвал и другие компании вовлечься в футбольное движение в стране.

Генсек АФФА подчеркнул, что переговоры в этом направлении уже ведутся: "Мы открыты для предложений. Для нас приоритетны социальная ответственность, поддержка сборной, детского и юношеского футбола. Главное, чтобы наши взгляды совпадали. В нынешних лигах будет представлен P&G".

По словам Э.Мамедова, рекламы в других турнирах УЕФА оставит за собой: "В Лиге наций создана возможность для привлечения новых партнеров в национальные федерации. Мы воспользовались представившейся возможностью. Партнерство с этой компанией охватит все области нашего футбола".