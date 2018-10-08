Месут Озил со встречи с "Карабахом" вернулся с болями

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Игрок английского "Арсенала" Месут Озил вернулся с матча с "Карабахом" в Баку в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы с болями.

Как сообщает Report, турецкий полузащитник во время игры с азербайджанским представителем получил травму плеча. По этой причине Озил пропустил выездную игру с "Фулхемом" 7 октября. Главный тренер Унай Эмери объяснил невключение его в заявку на участие так: "После игры с "Карабахом" я дал игрокам день отдыха. В субботу же Месут пришел на тренировки с болями и не смог участвовать в подготовительном процессе с "Фулхемом". Из-за этого ему пришлось пропустить лондонское дерби".

Озил ранее из-за травмы в мае не выходил на поле 28 дней. В игре с "Фулхемом" "Арсенал" победил с большим счетом - 5:1.

Отметим, что Месут Озил вышел на поле Бакинского олимпийского стадионе в игре с "Карабахом" на 65-й минуте под аплодисменты болельщиков. Встреча завершилась победой "Арсенала" 3:0.