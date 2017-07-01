Месси женился в Аргентине при повышенных мерах безопасности

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий клуба "Барселона" Лионель Месси 30 июня женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, по случаю торжества в городе были задействованы более 300 сотрудников полиции, кроме того, сотрудники частных охранных фирм.

На свадьбу были приглашены 260 гостей, среди которых звезды футбола, такие как Неймар, Пике, Пуйоль, Игуаин и Суарес. Кроме того прибыла невеста Пике Шакира. Были аккредитованы 157 аргентинских и иностранных журналистов.

В качестве подарков молодожены предложили гостям сделать пожертвования в фонд Месси, созданный для оказания помощи детям.