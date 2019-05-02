​Месси забил 600-й гол за “Барселону“

Форвард “Барселоны“ Лионель Месси, сделав дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем“, забил 600-й гол в играх за каталонский клуб, передает Report.

Аргентинский капитан “сине-гранатовых“ первым результативным ударом отметился на 75-й минуте, добив в пустые ворота отскок от перекладины после удара Луиса Суареса. Дубль во встрече он сделал на 82-й минуте, отправив мяч в «девятку» ворот красных со штрафного удара.

Всего в составе “Барселоны“ Месси провёл 683 матча. Свой первый гол за клуб он забил в ворота “Альбасете“ ровно 14 лет назад — 1 мая 2005 года.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.