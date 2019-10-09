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Месси: Я никогда не получал официального предложения от других клубов

​Месси: Я никогда не получал официального предложения от других клубов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что задумывался об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с испанским казначейством.

Как сообщает Report, об этом нападающий сказал в интервью RAC 1.

"В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть "Барсу", а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, я не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали о моём намерении остаться здесь", - сказал 32-летний Месси.

Отметим, что в текущем сезоне Месси принял участие в 5 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

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