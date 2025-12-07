Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

    Футбол
    • 07 декабря, 2025
    • 03:22
    Нападающий Аргентины Лионель Месси выиграл 48-й трофей в спортивной карьере и стал чемпионом американской Главной футбольной лиги (MLS) в составе "Интер Майами".

    Как сообщает Report, в финальном матче плей-офф его команда со счетом 3:1 обыграла "Ванкувер".

    Месси удалось отметиться двумя голевыми передачами в эпизодах со вторым и третьим мячами команды.

    38-летний аргентинец в составе "Интер Майами" выиграл четвертый титул. Он играет в американской команде с лета 2023 года. Ранее форвард в составе "Интер Майами" стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.

    Наибольшее число трофеев Месси заработал в "Барселоне" (35). В составе испанского клуба он 10 раз выиграл в чемпионате Испании, 8 - в суперкубке страны, 7 - в Кубке Испании, 4 - в Лиге чемпионов, 3 - в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В составе национальной команды Месси завоевал шесть трофеев: выиграл в чемпионате мира (2022), Кубке Америки (2021, 2024), Олимпийских играх (2008), Финалиссиме (2022), чемпионате мира среди игроков до 20 лет (2005).

