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Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века

Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века Издание Give Me Sport составило рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведённым играм на клубном уровне.
Футбол
15 июля 2020 г. 07:53
Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века

Издание Give Me Sport составило рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведённым играм на клубном уровне.

Как передает Report, возглавляет рейтинг форвард "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. На втором месте находится форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), забивший 626 голов и 812 играх. Замкнул лидирующую тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73). На его счету 345 голов в 472 играх.

1. Лионель Месси (0,87).

2. Криштиану Роналду (0,77).

3. Роберт Левандовски (0,73).

4. Луис Суарес (0,67).

5. Неймар (0,65).

6. Килиан Мбаппе (0,65).

7. Гарри Кейн (0,63).

8. Златан Ибрагимович (0,62).

9. Эдинсон Кавани (0,61).

10. Руд Ван Нистелрой (0,60).

11. Серхио Агуэро (0,59).

12. Радамель Фалькао (0,58).

13. Тьерри Анри (0,57).

14. Роналдо (0,56).

15. Паулета (0,56).

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Версия на азербайджанском языке Messi XXI əsrdə qolların nisbəti üzrə ən yaxşıların lideri olub

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