 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Месси в матче с "Челси" забил самый быстрый гол в карьере

    Аргентинец отличился всего спустя две минуты восемь секунд после стартового свистка

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Челси» (3:0).

    Как передает Report, нападающий каталонцев Лионель Месси точным ударом в самом дебюте встречи вывел команду вперёд. Аргентинец отличился всего спустя две минуты восемь секунд после стартового свистка. Таким образом, он забил самый быстрый гол в карьере во всех официальных турнирах, в которых принимал участие в матчах за «Барселону» и сборную Аргентины.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi