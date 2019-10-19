Месси: в “Барселоне” есть люди, которые не хотят, чтобы Неймар возвращался

Форвард и капитан “Барселоны” Лионель Месси поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб форварда “ПСЖ” Неймара.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Metro FM 95.1.

Месси признал, что возвращение Неймара осложняет ряд факторов.

“Вернуть Неймара тяжело. Во-первых, изначально его уход из “Барселоны” было трудно представить. Во-вторых, нужно помнить, как он уходил.

Сейчас в клубе есть люди, которые не хотят, чтобы он возвращался. Но в плане спортивной составляющей Неймар - один из лучших в мире. В то же время я понимаю важность других факторов”.