Месси сыграл 500 матчей в Ла Лиге

В матче 17-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Уэску".

В матче 17-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Уэску".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Эль-Алькорас" в Уэске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг забил победный мяч. Нападающий Лионель Месси без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда нидерландский футболист расстрелял ворота с нескольких метров.

"Барселона" в 16 матчах набрала 28 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. "Уэска" (12) располагается на последнем месте.

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси провел свой 500-й матч в испанском чемпионате. За это время Месси забил в Примере 451 гол и отдал 198 результативных передач.