Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Согласно новому контракту, заключенному аргентинским футболистом Лионелем Месси с испанской "Барселоной", стал известен годовой заработок игрока.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, годовой заработок 30-летнего нападающего составит 43 млн евро.

Это означает, что Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. В списке он опережает своего коллегу из китайского "Шанхай Шенуа" Карлоса Тевеса, годовой доход которого составляет 37,5 млн евро. Доход поменявшего во время летнего перерыва "Барселону" на французский ПСЖ бразильского нападающего Неймара составляет 36 млн евро. А португальский форвард "Реал Мадрида" Криштиану Роналду получает 34 млн евро в год.