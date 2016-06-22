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    ​Месси стал лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины по футболу - ВИДЕО

    Месси забил свой 55-й мяч в полуфинале Кубка Америки

    Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    Как передает Report, в полуфинале Кубка Америки он забил мяч в ворота команды США, который стал для него 55-м в составе сборной.

    В матче 1/4 финала со сборной Венесуэлы (4:1) Месси забил свой 54-й мяч в составе национальной команды и сравнялся по этому показателю с Габриэлем Батистутой.

    Месси проводил свой 112-й матч в национальной сборной. В активе Батистуты, который завершил карьеру в 2005 году, 78 игр.

    Третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины занимает Эрнан Креспо (1995-2007, 35 голов, 64 матча), четвертое - Диего Марадона (1977-1994, 34 гола, 91 матч).

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