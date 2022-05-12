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Месси снова остановился в шаге от звания самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Месси снова остановился в шаге от звания самого высокооплачиваемого спортсмена мира Нападающий баскетбольного "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Футбол
12 мая 2022 г. 08:41
Месси снова остановился в шаге от звания самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Нападающий баскетбольного "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Как передает Report, об этом сообщает издание Sportico.

За прошедший год баскетболист заработал 126,9 миллиона долларов США. Отмечается, что 90 из 126,9 миллиона баскетболист заработал на рекламных контрактах.

Второе место, как и в прошлом году, досталось аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси. Он заработал 120 миллионов долларов, 50 из которых стали рекламными.

Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира замкнул португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Ему удалось пополнить свои счета на 115 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов вошли еще один игрок "Пари Сен-Жермен" Неймар и мексиканский боксер Сауль Альварес.

Прошлогодний победитель рейтинга боец Конор Макгрегор в этом году стал лишь 21-м. Ему удалось заработать 52 миллиона долларов США.

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Версия на английском языке Messi step away from world's highest paid athlete

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