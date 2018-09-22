Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси сменил имидж.

Как сообщает Report, аргентинец сбрил бороду, которую отращивал два года. Его новое фото размещено на официальной странице клуба в Twitter.

Ранее 31-летний нападающий отмечал, что партнёры по команде считают его бороду талисманом и не разрешат Месси ее сбрить даже при желании. Фотографию без бороды с тренировки выложил и сам Лионель, который пока не объяснял, почему решился на смену имиджа.

Отметим, что в первом туре Лиги чемпионов Месси ещё с бородой провёл три мяча в ворота ПСВ и был признан лучшим игроком недели.

В нынешнем сезоне испанской Примеры аргентинец принял участие в четырёх матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.