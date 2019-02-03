Месси, скорее всего, сможет сыграть в матче с "Реалом" в Кубке Испании

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Повреждение нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, полученное в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), скорее всего, не помешает ему принять участие в ближайшем «эль класико», сообщает AS.
Как передает Report, «Барселона» встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Кубка Испании. Первый матч состоится на домашнем стадионе каталонцев 6 февраля.
По информации издания, повреждение Месси оказалось несерьёзным. 31-летний аргентинец не будет проходить медицинские тесты и приступит к тренировкам в обычном режиме.
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