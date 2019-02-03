Месси может пропустить матч с "Реалом" из-за травмы бедра

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Капитан футбольной команды «Барселона» Лионель Месси получил удар в бедро во время прошедшего накануне матча с «Валенсией», который закончился со счётом 2:2.

Как передаёт Report со ссылкой на Life, об этом сообщает издание Marca.

Врачи оказали футболисту помощь за боковой линией, после чего тот вернулся в игру.

Главный тренер команды Эрнесто Вальверде выразил надежду на то, что травма несерьёзная и Месси сможет сыграть с мадридским «Реалом» 6 февраля в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Напомним, что в декабре Месси стал первым игроком, забившим 50 голов в 2018 году.