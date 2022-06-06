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Месси сделал пента-трик и обошел легендарного Пушкаша

Месси сделал пента-трик и обошел легендарного Пушкаша Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче с Эстонией (5:0) забил пять мячей и довел свой счет голов за национальную команду до 86.
Футбол
6 июня 2022 г. 00:18
Месси сделал пента-трик и обошел легендарного Пушкаша

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче с Эстонией (5:0) забил пять мячей и довел свой счет голов за национальную команду до 86.

Как передает Report, по этому показателю он обогнал знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша, у которого 84 мяча, и вышел на четвертую строчку в списке лучших бомбардиров национальных сборных в истории футбола.

Третье место занимает нападающий сборной Малайзии Мохтар Дахари у которого 89 мячей. На втором месте Али Даеи из Ирана со 109 голами, на первом - португалец Криштиану Роналду, у которого 115 мячей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMessi penta-trik edərək, Puşkaşı keçib

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