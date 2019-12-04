​Месси: Роналду бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал итоги вручения награды "Золотой мяч"-2019, а также поделился мнением о том, по каким критериям определяют победителя в данной номинации, передает Report.

"Я не могу сказать, кто лучше между мной и Роналду. Мы выполняем разные задачи: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры.

Чтобы получить "Золотой мяч", вам нужно провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов. Победа в Европе с вашим клубом дает вам больше шансов на эту награду, по крайней мере, в большинстве случаев.

Когда Криштиану выиграл в пятый раз, он пережил великую эпоху с "Реалом", в которой он выиграл все. Роналду это заслужил. Тогда я думал, что мог бы сделать гораздо больше. Как я это пережил? На самом деле, не слишком хорошо. Осознание того, что я не единственный, у кого пять золотых мячей, немного задевало меня", - приводит слова Месси L’Equipe.

В 2019 году Месси вместе с "Барселоной" выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.