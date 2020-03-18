​Месси рассказал, при каком условии останется в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения бразильского форварда Неймара, который сейчас защищает цвета "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, об этом сообщает El Confidencial.

По данным источника, аргентинец несчастлив в клубе. Его не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка Эрнесто Вальверде, с которым у него были дружеские отношения. Единственное, что может мотивировать Месси остаться в клубе, это возвращение Неймара, вместе с которым он играл с 2013 по 2017 год.

Месси является воспитанником "Барселоны". В структуре каталонского клуба форвард находится с 2001 года. Его нынешний договор рассчитан до 30 июня 2021 года.

Неймар перешёл в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к "сине-гранатовым", однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.