Месси рассказал о своем страхе играть в Аргентине

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси сомневается в том, закончит ли он карьеру футболиста у себя на родине в Аргентине. Как сообщает Report, об этом 30-летний форвард рассказал в интервью TyC Sports.

Он признался, что боится выступать в чемпионате Аргентины. Месии опасается быть убитым пожелавшим ограбить его негодяем: "Я – семейный человек, и на первом месте для меня сейчас – мои дети, и только потом я сам. Хочу, чтобы они росли в спокойствии и безопасности. Мне больно видеть то, что происходит в моей родной стране, когда ты можешь выйти на улицу и среди бела дня быть убитым пожелавшим ограбить тебя негодяем. Много раз я говорил, что моя мечта – сыграть снова за "Ньюэллс Олд Бойз", но я не знаю, что произойдет в будущем, и одна из причин – ситуация в Аргентине".

Отметим, что "Ньюэллс Олд Бойз" - первый профессиональный клуб Лионеля Месси. Он играл в команде своего города Росарио в 1995 - 2000 годах. Форвард несколько дней назад подписал новый контракт с "Барселоной" до конца сезона 2020/2021.