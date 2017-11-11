Месси пропустит матч Аргентина Нигерия в Краснодаре

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сообщил, что нападающий Лионель Месси пропустит товарищеский матч с командой Нигерии, который состоится 14 ноября в Краснодаре, передает Report.

Напомним, Месси отыграл все 90 минут в прошедшей игре со сборной России.

«Не думал о составе на матч с Нигерией. Нужно посмотреть, какие физические характеристики будут у каждого игрока после матча. Но Лео Месси будет отсутствовать. Те, кто не играл сегодня, выйдут в Краснодаре.

Нам осталось мало матчей до мундиаля и нужно добавить искры в нашу игру», — передаёт слова Сампаоли корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.