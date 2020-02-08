​Месси принял решение по поводу "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не собирается уходить из каталонского клуба предстоящим летом, несмотря на конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем.

Как передает Report со ссылкой на SkySports, Месси планирует остаться в "Барселоне" как минимум до конца действия контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года. При этом 32-летний аргентинец не против продления соглашения.

Напомним, конфликт в "Барселоне" начался после слов Абидаля, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды стало недовольство игроков. Лионель встал на защиту одноклубников и заявил, что спортивный директор не должен был говорить об этом, не называя конкретных имён.