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    Трамп заявил о важности хороших отношений с лидерами ядерных держав

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 06:26
    Трамп заявил о важности хороших отношений с лидерами ядерных держав

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости поддерживать хорошие отношения с лидерами государств, обладающих ядерным оружием.

    Как передает Report, об этом он сказал на митинге в штате Огайо.

    Трамп отметил, что его спрашивали, почему он столь любезен с председателем КНР Си Цзиньпином, который 23-25 сентября находился в США с государственным визитом.

    "Разве не хорошо ладить с лидерами огромных государств, огромных ядерных держав? Разве не здорово поддерживать хорошие отношения?" - сказал президент США.

    Он также заявил, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    "Мы отлично ладим. И я отлично лажу с Ким Чен Ыном", - отметил Трамп.

    При этом американский лидер вновь затронул ядерную программу Ирана, заявив, что у Тегерана "никогда не будет ракеты с ядерной боеголовкой".

    Дональд Трамп Ядерное оружие
    Tramp: Nüvə güclərinin liderləri ilə yaxşı münasibətlər vacibdir
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