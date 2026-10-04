Трамп заявил о важности хороших отношений с лидерами ядерных держав

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости поддерживать хорошие отношения с лидерами государств, обладающих ядерным оружием.

Как передает Report, об этом он сказал на митинге в штате Огайо.

Трамп отметил, что его спрашивали, почему он столь любезен с председателем КНР Си Цзиньпином, который 23-25 сентября находился в США с государственным визитом.

"Разве не хорошо ладить с лидерами огромных государств, огромных ядерных держав? Разве не здорово поддерживать хорошие отношения?" - сказал президент США.

Он также заявил, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы отлично ладим. И я отлично лажу с Ким Чен Ыном", - отметил Трамп.

При этом американский лидер вновь затронул ядерную программу Ирана, заявив, что у Тегерана "никогда не будет ракеты с ядерной боеголовкой".