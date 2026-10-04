İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Tramp: Nüvə güclərinin liderləri ilə yaxşı münasibətlər vacibdir

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 07:13
    Tramp: Nüvə güclərinin liderləri ilə yaxşı münasibətlər vacibdir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp nüvə silahı olan dövlətlərin liderləri ilə yaxşı münasibətlərin qorunmasının vacibliyini vurğulayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Ohayo ştatında mitinqdə deyib.

    Tramp qeyd edib ki, ondan 23-25 ​​sentyabrda ABŞ-də dövlət səfərində olan Çin Sədri Si Cinpinlə niyə bu qədər dost olduğunu soruşublar.

    "Məgər böyük ölkələrin, nəhəng nüvə güclərinin liderləri ilə yola getmək əla deyilmi? Yaxşı münasibətlərə sahib olmaq əla deyilmi?" - ABŞ Prezidenti soruşub.

    O, həmçinin Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla da yaxşı münasibətlər saxladığını bildirib.

    "Biz əla yola gedirik. Mən də Kim Çen Inla yola gedirəm", - Tramp qeyd edib.

    Amerika lideri həmçinin İranın nüvə proqramına toxunaraq bildirib ki, Tehranın heç vaxt nüvə başlığı olan raketi olmayacaq.

    Donald Tramp Nüvə gücləri Si Cinpin Kim Çen In
    Трамп заявил о важности хороших отношений с лидерами ядерных держав
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:39

    Nyu-York sakini yeddi il bədənindəki cərrahi iynə ilə yaşayıb

    Digər ölkələr
    08:26

    Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıb

    Digər ölkələr
    08:07

    İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    07:41

    Delsi Rodriqez Qayananı mübahisəli Essekibo ərazisi ilə bağlı danışıqlara çağırıb

    Digər ölkələr
    07:13

    Tramp: Nüvə güclərinin liderləri ilə yaxşı münasibətlər vacibdir

    Digər ölkələr
    06:48

    Ağ Ev ABŞ-nin süni intellektin inkişafına yanaşmasını dörd ayda müəyyən edəcək

    Digər ölkələr
    06:20

    İspaniyanın futbol üzrə yığması rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb

    Futbol
    05:36

    ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    Digər ölkələr
    05:07

    OPEC+ dünya neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti