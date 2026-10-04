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    Делси Родригес призвала Гайану к переговорам по спорной территории Эссекибо

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 05:47
    Делси Родригес призвала Гайану к переговорам по спорной территории Эссекибо

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес призвала Гайану к переговорам для урегулирования многолетнего территориального спора вокруг региона Эссекибо.

    Как передает Report, об этом она написала в своем Telegram-канале.

    "Любое эффективное решение [территориального спора] должно быть результатом переговоров между обеими странами. Мы подтверждаем нашу приверженность законности и добрососедским отношениям в отстаивании наших прав", - заявила Родригес.

    Она также раскритиковала обращение Гайаны в Международный суд ООН по вопросу о признании действительным арбитражного решения 1899 года, определившего границу между сторонами.

    "Спустя 127 лет после мошеннического Парижского арбитражного решения, которое было направлено на то, чтобы лишить нас значительной части нашей территории, мы вновь подтверждаем историческую позицию Венесуэлы в отношении нашей Гайаны-Эссекибо", - подчеркнула она.

    Делси Родригес Венесуэла Гайана
    Delsi Rodriqez Qayananı mübahisəli Essekibo ərazisi ilə bağlı danışıqlara çağırıb
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