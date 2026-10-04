ОПЕК+ обсудит ситуацию на мировом рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) 4 октября проведет заседание, на котором рассмотрит ситуацию на мировом рынке нефти и выполнение странами альянса обязательств по добыче.

Как передает Report со ссылкой на ОПЕК, в тот же день состоится встреча семи стран ОПЕК+ - Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

На предыдущей встрече 6 сентября эти страны решили сохранить в октябре уровни добычи, установленные на сентябрь. Участники также подтвердили намерение соблюдать достигнутые договоренности и компенсировать ранее допущенные объемы перепроизводства.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ осуществляет контроль за выполнением странами альянса обязательств по добыче и следит за ситуацией на нефтяном рынке. При необходимости JMMC может созвать дополнительное заседание или рекомендовать проведение встречи министров стран ОПЕК+.