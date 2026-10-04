Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    ОПЕК+ обсудит ситуацию на мировом рынке нефти

    Энергетика
    • 04 октября, 2026
    • 03:17
    ОПЕК+ обсудит ситуацию на мировом рынке нефти

    Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) 4 октября проведет заседание, на котором рассмотрит ситуацию на мировом рынке нефти и выполнение странами альянса обязательств по добыче.

    Как передает Report со ссылкой на ОПЕК, в тот же день состоится встреча семи стран ОПЕК+ - Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

    На предыдущей встрече 6 сентября эти страны решили сохранить в октябре уровни добычи, установленные на сентябрь. Участники также подтвердили намерение соблюдать достигнутые договоренности и компенсировать ранее допущенные объемы перепроизводства.

    Мониторинговый комитет ОПЕК+ осуществляет контроль за выполнением странами альянса обязательств по добыче и следит за ситуацией на нефтяном рынке. При необходимости JMMC может созвать дополнительное заседание или рекомендовать проведение встречи министров стран ОПЕК+.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Нефтяной рынок
    OPEC+ dünya neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    14:55

    Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

    Другие страны
    Лента новостей