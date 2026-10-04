У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 04:21
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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Индонезии.
Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 161 км к юго-западу от города Лабуан-Баджо.
Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib
5.9-magnitude earthquake strikes off Indonesia coast
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