У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 161 км к юго-западу от города Лабуан-Баджо.

Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.