İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 08:07
    İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib

    İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin (EMSC) məlumatına görə, zəlzələnin episentri Labuan-Bajo şəhərindən 161 km cənub-qərbdə, ocağı 46 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.

    Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Zəlzələ Episentr İndoneziya
    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:39

    Nyu-York sakini yeddi il bədənindəki cərrahi iynə ilə yaşayıb

    Digər ölkələr
    08:26

    Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıb

    Digər ölkələr
    08:07

    İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    07:41

    Delsi Rodriqez Qayananı mübahisəli Essekibo ərazisi ilə bağlı danışıqlara çağırıb

    Digər ölkələr
    07:13

    Tramp: Nüvə güclərinin liderləri ilə yaxşı münasibətlər vacibdir

    Digər ölkələr
    06:48

    Ağ Ev ABŞ-nin süni intellektin inkişafına yanaşmasını dörd ayda müəyyən edəcək

    Digər ölkələr
    06:20

    İspaniyanın futbol üzrə yığması rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb

    Futbol
    05:36

    ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    Digər ölkələr
    05:07

    OPEC+ dünya neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti