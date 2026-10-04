İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2026
- 08:07
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İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin (EMSC) məlumatına görə, zəlzələnin episentri Labuan-Bajo şəhərindən 161 km cənub-qərbdə, ocağı 46 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.
Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
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