    Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной Америке

    • 05 сентября, 2025
    • 08:42
    Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной Америке

    Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд по количеству проведенных матчей в отборах на чемпионат мира в Южной Америке.

    Как передает Report, встреча против команды Венесуэлы (3:0) стала для Месси 72-й в квалификациях.

    Он повторил рекорд по этому показателю, который прежде единолично принадлежал защитнику сборной Эвквадора Ивану Уртадо.

    Месси мог бы превзойти рекорд в заключительном матче отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года против команды Эквадора, который пройдет в ночь на 10 сентября, однако после игры со сборной Венесуэлы аргентинец заявил, что пропустит ее, поскольку хочет полноценно восстановиться к играм за "Интер Майами".

    В матче с командой Венесуэлы на счету Месси дубль. Ранее 38 летний Месси заявил, что игра в Буэнос-Айресе может стать для него последней за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер "Спасибо за все, капитан". В составе сборной Аргентины Мессии выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.

