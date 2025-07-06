Месси повторил редчайшее достижение Анри

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси повторил редчайшее достижение звезды MLS Тьерри Анри.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси повторил редчайшее достижение звезды MLS Тьерри Анри.

Как сообщает Report со ссылкой на MLS Communications, Месси стал четвертым игроком в истории североамериканской лиги, который в трех подряд матчах забивает как минимум два гола и делает одну результативную передачу.

Отмечается, что последним игроком, которому покорялось подобное статистическое достижение, был французский форвард Тьерри Анри с 25 марта по 7 апреля 2012 года. Ранее до Анри и Месси в MLS в трех матчах кряду оформляли минимум 2+1 лишь колумбиец Диего Серна (2001) и американец Анте Разов (1999).

Напомним, что в активе Месси два гола и ассист в матче с "Клёб де Фут Монреаль" (4:1), дубль из голов и передач в игре с "Коламбус Крю" (5:1), а также 2+1 во встрече с "Монреалем" (4:2). Так, у Месси 6 голов и 7 передач в трех играх с 25 мая 2025 года.