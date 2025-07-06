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Месси повторил редчайшее достижение Анри

Месси повторил редчайшее достижение Анри Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси повторил редчайшее достижение звезды MLS Тьерри Анри.
Футбол
6 июля 2025 г. 10:40
Месси повторил редчайшее достижение Анри

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси повторил редчайшее достижение звезды MLS Тьерри Анри.

Как сообщает Report со ссылкой на MLS Communications, Месси стал четвертым игроком в истории североамериканской лиги, который в трех подряд матчах забивает как минимум два гола и делает одну результативную передачу.

Отмечается, что последним игроком, которому покорялось подобное статистическое достижение, был французский форвард Тьерри Анри с 25 марта по 7 апреля 2012 года. Ранее до Анри и Месси в MLS в трех матчах кряду оформляли минимум 2+1 лишь колумбиец Диего Серна (2001) и американец Анте Разов (1999).

Напомним, что в активе Месси два гола и ассист в матче с "Клёб де Фут Монреаль" (4:1), дубль из голов и передач в игре с "Коламбус Крю" (5:1), а также 2+1 во встрече с "Монреалем" (4:2). Так, у Месси 6 голов и 7 передач в трех играх с 25 мая 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Messi Tyerri Anrinin nailiyyətini təkrarlayıb

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