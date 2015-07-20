Месси получит 3,5 млн. евро за посещение стадиона в Габоне

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получит 3,5 млн. евро за участие в церемонии закладки первого камня будущего стадиона в Габоне. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе Месси заложил первый камень стадиона в городе Порт-Жантиль вместе с президентом Габона Али бен Бонго Ондимбой. Сообщается, что визит известного футболиста был организован форвардом турецкого клуба "Антальяспор" Самюэлем Это'О, который дружит с президентом Габона.

Стадион должен быть построен к ноябрю 2016 года и может принять матчи Кубка африканских наций в 2017 году. Вместимость арены составит 20 тыс. зрителей.