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Месси получил травму в матче за "Интер Майами"

Месси получил травму в матче за "Интер Майами" Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской "Некаксы".
Футбол
3 августа 2025 г. 08:56
Месси получил травму в матче за Интер Майами

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской "Некаксы".

Как передает Report, аргентинец получил травму ноги и был заменен на 11-й минуте встречи. После матча главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано заявил, что Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Точный характер повреждения станет известен позднее.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).

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