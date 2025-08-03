Месси получил травму в матче за "Интер Майами"

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской "Некаксы".

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской "Некаксы".

Как передает Report, аргентинец получил травму ноги и был заменен на 11-й минуте встречи. После матча главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано заявил, что Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Точный характер повреждения станет известен позднее.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).