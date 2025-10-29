Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Месси поделился воспоминаниями об Аргентине и Барселоне

    • 29 октября, 2025
    • 05:52
    Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси высказался о жизни в Аргентине и переезде в Барселону.

    Как передает Report со ссылкой на NBC News, нападающий "Интер Майами" Лионель Месси поделился воспоминаниями о детстве и первых шагах в футболе в Испании.

    "Аргентина была для меня всем с самого детства. Всё, чему я научился в жизни, познал именно там, дома. Ценности, которым меня научили отец и мать, и воспитание, которое всегда было связано с моей семьей с самого начала. После этого я переехал в Барселону, мне пришлось начинать всё с нуля. Я был один в новой стране, где никого не знал. И со временем весь этот опыт я перенёс в свою новую жизнь", - сказал Месси в интервью NBC News.

    В нынешнем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС. В 28 матчах аргентинский футболист отметился 29 голами и 19 результативными передачами.

    Messi Argentina və Barselona barədə xatirələrini bölüşüb

