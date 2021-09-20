Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не пожал руку главному тренеру своей команды Маурисьо Почеттино после замены в матче шестого тура Лиги 1 с "Лионом" (2:1).

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не пожал руку главному тренеру своей команды Маурисьо Почеттино после замены в матче шестого тура Лиги 1 с "Лионом" (2:1).

Как передает Report, на 76-й минуте Почеттино заменил Месси на защитника Ашрафа Хакими. Аргентинец отказался пожать руку специалисту после замены и ушел на скамейку запасных.

Напомним, счет на 54-й минуте открыл полузащитник "Лиона" Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив с головы.

Этот матч стал для Месси третьим в составе парижского клуба. Пока аргентинец не отметился результативными действиями.

10 августа ПСЖ официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает 30 млн евро. В последующие два года сумма увеличится на 10 млн евро благодаря бонусу за лояльность.