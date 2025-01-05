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Месси отказался от участия в церемонии награждения Байденом

Месси отказался от участия в церемонии награждения Байденом Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси отказался от участия в церемонии вручения Президентской медали Свободы.
Футбол
5 января 2025 г. 01:35
Месси отказался от участия в церемонии награждения Байденом

Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси отказался от участия в церемонии вручения Президентской медали Свободы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на CBS News.

Согласно информации, Месси не смог присутствовать на официальном мероприятии в Белом доме из-за плотного графика и большой занятости.

Отметим, что Президентская медаль Свободы является высшей наградой страны, которая вручается людям, внесшим "выдающийся вклад в процветание Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания".

Напомним, что легендарный футболист 11 декабря прошлого года посетил Азербайджан и принял участие в ряде мероприятий. Так, чемпион мира, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и его товарищи из американского клуба "Интер Майами" - Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба - сначала посетили Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем Месси и его товарищи по команде посетили Центр Гейдара Алиева. Гостям в рамках визита также показали карабахских скакунов.

Месси также встретился с поклонниками на мероприятии, организованном в Baku Crystal Hall. Все собранные от продажи билетов средства были направлены на благотворительные цели.

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Версия на английском языке Messi declines participation in Biden's award ceremony - UPDATED
Версия на азербайджанском языке Messi Bayden tərəfindən mükafatlandırılma mərasiminə qatılmaqdan imtina edib - YENİLƏNİB

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