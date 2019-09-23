Месси отчитал игроков "Барселоны"

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси остался крайне недоволен действиями партнёров по команде в матче пятого тура Примеры c "Гранадой", завершившегося победой соперника со счётом 2:0.

Как сообщает Report со ссылкой на Cadena COPE, после матча аргентинский форвард в раздевалке в грубой форме отчитал игроков "Барселоны".

Напомним, что сам Месси вышел на поле в этом матче сразу после перерыва. Форвард только восстановился после травмы, первые игры сезона он был вынужден пропустить.