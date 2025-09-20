Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Месси очень близок к продлению контракта с "Интер Майами"

    Футбол
    • 20 сентября, 2025
    • 05:13
    Месси очень близок к продлению контракта с Интер Майами

    Аргентинский нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с "Интер Майами", который заканчивается в конце 2025 года.

    Как передает Report, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

    По его сведениям, переговоры 38-летнего футболиста с "фламинго" находятся на продвинутой стадии, на текущий момент сторонам осталось прояснить несколько моментов, после чего будет необходимо получить одобрение МЛС.

    Подчеркивается, что соглашение может быть подписано в ближайшее время, поскольку в последние недели переговоры активизировались.

    Месси присоединился к "Интер Майами" летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 62 голами и 30 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

    Лента новостей