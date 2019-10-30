Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошёл португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на Actu Foot, в матче 11-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Вальядолид" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Месси оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.

Таким образом, Лионель Месси забил свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. Криштиану Роналду в свою очередь забил 606 голов за 813 игр.

В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду – по 0,75.