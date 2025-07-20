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Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти Аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси превзошел португальского форварда "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду по числу забитых мячей за карьеру без учета пенальти.
Футбол
20 июля 2025 г. 09:01
Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

Аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси превзошел португальского форварда "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду по числу забитых мячей за карьеру без учета пенальти.

Как передает Report, после дубля в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Нью-Йорк Ред Буллз" (5:1) на счету Месси стало 874 гола, 764 из которых он забил не с пенальти.

В активе Роналду 938 забитых мячей, но 175 из них португалец записал на свой счет благодаря точным ударам с 11-метровой отметки. Всего за карьеру Месси провел на профессиональном уровне 1 114 матчей, Роналду - 1 281.

Месси оформил шестой дубль за последние семь матчей. Он стал первым футболистом в истории MLS, который сумел забить два мяча в пяти играх подряд. Рекордную в истории турнира серию форвард прервал в прошлом туре в выездной встрече с "Цинциннати" (0:3). В общей сложности за это время аргентинец поразил ворота соперников 13 раз.

Роналду и Месси занимают два первых места в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

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