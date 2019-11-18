Месси обошёл Роналду и Неймара в рейтинге лучших дриблёров

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси является лучшим дриблёром в топ-5 лучших европейских лигах.

Как сообщает Report, с сезона-2006/07 компания Opta начала фиксировать статистику по дриблингу. За последние 13 лет Лионель Месси является лучшим по этому показателю. На счету аргентинского форварда 1880 обводок, из которых 57,2% удачных.

Второе место по этому показателю занимает полузащитник "Реала" Эден Азар, который совершил 1220 обводок, 57,1% которых завершились успехом. Замкнул тройку лучших дриблёров полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери, на счету которого 939 обводов, 47,9% которых завершались удачно.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял пятое место в списке. На счету португальского нападающего 816 обводок, 44% которых увенчались успехом. Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар оказался на последней строчке рейтинга (734 обводок, 50,2% успешных).