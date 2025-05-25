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Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных

Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных Форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси обогнал своего бывшего одноклубника Роналдиньо по количеству голов, забитых со штрафных ударов.
Футбол
25 мая 2025 г. 11:41
Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных

Форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси обогнал своего бывшего одноклубника Роналдиньо по количеству голов, забитых со штрафных ударов.

Как передает Report со ссылкой на DSports, 37-летний аргентинец отличился в матче MLS против "Филадельфии", реализовав штрафной на 87-й минуте. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Для Месси этот гол стал 67-м со стандарта, тогда как у Роналдиньо — 66. По данному показателю аргентинец теперь уступает только Жуниньо Пернамбукано (77 голов) и Пеле (70). Пятую строчку занимает Дэвид Бекхэм (65), шестую — Криштиану Роналду (64).

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Версия на азербайджанском языке Messi cərimə zərbələrindən vurduğu qolların sayına görə Ronaldinyonu ötüb

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