Месси не вошел в заявку сборной Аргентины на игры отбора к ЧМ

Нападающий Лионель Месси отсутствует в составе сборной Аргентины по футболу на ближайшие матчи квалификации к Чемпионату мира 2026 года.

Нападающий Лионель Месси отсутствует в составе сборной Аргентины по футболу на ближайшие матчи квалификации к Чемпионату мира 2026 года.

Как передает Report, окончательная заявка опубликована пресс-службой Ассоциации футбола Аргентины.

По полученным данным, всего в список попали 28 футболистов.

Матчи пройдут 6 и 10 сентября - сначала аргентинцы примут команду Чили, затем сыграют на выезде со сборной Колумбии. По итогам шести туров сборная Аргентины лидирует в отборочной группе с 15 очками.

В последний раз Месси выходил на поле 15 июля в финальном матче Кубка Америки с командой Колумбии (1:0 после дополнительного времени). В той игре нападающий получил травму ноги, из-за которой вынужденно пропускает встречи американского "Интер Майами".

Позднее Месси диагностировали повреждение связок правой лодыжки.