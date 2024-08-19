Месси не вошел в заявку сборной Аргентины на игры отбора к ЧМ

Нападающий Лионель Месси отсутствует в составе сборной Аргентины по футболу на ближайшие матчи квалификации к Чемпионату мира 2026 года.
Как передает Report, окончательная заявка опубликована пресс-службой Ассоциации футбола Аргентины.
По полученным данным, всего в список попали 28 футболистов.
Матчи пройдут 6 и 10 сентября - сначала аргентинцы примут команду Чили, затем сыграют на выезде со сборной Колумбии. По итогам шести туров сборная Аргентины лидирует в отборочной группе с 15 очками.
В последний раз Месси выходил на поле 15 июля в финальном матче Кубка Америки с командой Колумбии (1:0 после дополнительного времени). В той игре нападающий получил травму ноги, из-за которой вынужденно пропускает встречи американского "Интер Майами".
Позднее Месси диагностировали повреждение связок правой лодыжки.