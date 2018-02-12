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    Месси назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

    Сегодня лучшие — «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил мнение, что главными соперниками каталонской команды в борьбе за победу в Лиге чемпионов являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Как передает Report, цитирует слова аргентинца Mirror.

    «Манчестер Сити» — одна из сильнейших команд, как и «ПСЖ». Я также не исключаю «Реал» с точки зрения их качества и опыта, хотя они не добились ожидаемых результатов.

    Ещё есть «Бавария» — другая отличная команда, которая будет играть до конца. Сегодня, однако, лучшие — «Манчестер Сити» и «ПСЖ», — цитирует аргентинца Mirror.

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