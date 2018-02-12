Месси назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил мнение, что главными соперниками каталонской команды в борьбе за победу в Лиге чемпионов являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Как передает Report, цитирует слова аргентинца Mirror.

«Манчестер Сити» — одна из сильнейших команд, как и «ПСЖ». Я также не исключаю «Реал» с точки зрения их качества и опыта, хотя они не добились ожидаемых результатов.

Ещё есть «Бавария» — другая отличная команда, которая будет играть до конца. Сегодня, однако, лучшие — «Манчестер Сити» и «ПСЖ», — цитирует аргентинца Mirror.