Месси может быть отстранён от игр за сборную Аргентины на срок до полугода

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины на срок от двух до шести месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на TyC Sports, такое наказание 32-летний нападающий может понести за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Решение по делу футболиста будет принято КОНМЕБОЛ на следующей неделе.

Ранее Месси получил наказание от конфедерации за свое удаление в матче за третье место Кубка Америки с Чили. Футболист получил 1-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 1,5 тыс. долларов.

Напомним, после проигранного полуфинала Кубка Америки сборной Бразилии (0:2) Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Позже аргентинец принес организации извинения за свои слова.