Месси: Играть в футбол - это дар

Лионель Месси https://report.az/storage/news/c3aea58289378040e83297e34a193d4b/c4d0c594-e8ee-40f5-9d3f-dcbe649f3bb5_292.jpg

Нападающий каталонской "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от возвращения на поле после вынужденной паузы.

Об этом Report передает со ссылкой на İnstagram спортсмена.

"Невозможность играть заставила меня задуматься. Я чувствую себя как любой другой футболист: просто хочу играть. Играть в футбол - это дар, а то, что тебя поддерживает так много людей, - даже нечто большее.

Футбол - это возможность вдохновлять и быть вдохновлённым. И, возможно, величайший дар из всех - приносить радость для других. Футбол возвращается, и я снова готов", - написал Месси.

Сегодня, 13 июня, "Барселона" проведёт матч 28-го тура испанской Примеры с "Мальоркой". Встреча состоится в Пальма-де-Мальорке на стадионе "Иберостар" и начнётся в полночь по бакинскому времени.